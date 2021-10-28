Алексей Вихарев помог отремонтировать рентген кабинет в городской клинической больнице № 23

Глава медицинской фракции Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев помог отремонтировать рентген кабинет в городской клинической больнице № 23.

В помещении выровняли стены гипсокартоном, поклеили обои и покрасили стены, сделали подвесной потолок, заменили двери. Также в кабинете установили новое рентгенозащитное окно и специальные ставни на окнах. Всё для защиты от излучения медиков, пациентов и даже прохожих. Все работы обошлись примерно в 1 млн руб., сообщили в пресс-службе медицинской фракции.

В городской больнице № 23 остро стоит вопрос с нехваткой транспорта, они продолжают арендовать недостающие автомобили. Депутат помог больнице и компенсировал транспортные расходы за два месяца в размере 250 тыс. руб.

Напомним, летом глава медицинской фракции Алексей Вихарев подарил ГКБ № 23 новую "Ладу Ларгус". Она используется для выездов врачей на дом к пациентам. Одна машина не закрыла все потребности больницы в транспорте. Депутаты медицинской фракции будут искать возможности для приобретения машин для медучреждения.