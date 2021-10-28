28 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Операция "Нелегал": в Кольцово задержали иностранца из межгосударственного розыска

Свердловский Главк МВД подвел итоги оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2021".
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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, основной целью акции, проводившейся с 11 по 18 октября, было выявление нарушений в сфере миграционного законодательства и пресечение каналов незаконной миграции. По его данным, ОПМ проводилось сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального ФСБ. Тщательным проверкам подвергались иностранные граждане, лица, выступающие принимающей стороной, а также работодатели.

В результате представители МВД нашли 940 нарушений. Из них 647 фактов нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда и 293 нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности.

"В отношении задержанных наложено административных штрафов на сумму более 1,5 миллионов рублей. Районными судами по материалам ОВД приняты решения о выдворении за пределы РФ 109 иностранных граждан. Кроме того, сыщиками выявлены шесть человек из числа находившихся в федеральном розыске: четверо из них за совершение краж, один за изнасилование, еще один за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

Но самым удачным эпизодом в рамках данного ОПМ стало задержание в аэропорту Кольцово сотрудниками полиции из подразделения Интерпола во взаимодействии с пограничниками мужчины по фамилии Кучкоров, который значился в межгосударственном розыске. Силовики его разыскивали за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 277 УК республики Узбекистан - "Хулиганство". Всего в акции задействовалось свыше 1 тыс. 646 сотрудников органов внутренних дел", - резюмировал полковник Горелых.

В ходе проведения "Нелегал-2021" в органы дознания направлено для возбуждения уголовных дел 137 материалов полиции. Уже возбуждено два дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, одно - за незаконный оборот оружия, а по другим преступлениям - еще семь уголовных дел.

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Операция "Нелегал": в Кольцово задержали иностранца из межгосударственного розыска

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Теги: Нелегал, операция, полиция, итоги



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