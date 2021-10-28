В Прикамье на финансирование культуры выделяют больше средств, чем на здравоохранение

Депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении приняли дефицитный бюджет на ближайшую трехлетку, передает корреспондент Накануне.RU

Доходы краевой казны в 2022 году составят 182,8 млрд руб., а расходы – 198,3 млрд руб. В 2023 году – 191,4 млрд руб. и 206,1 млрд руб. соответственно, в 2024 году – 188,8 млрд руб. и 192,8 млрд руб. соответственно. В 2022 году власти края планируют привлечь 22 млрд рублей банковских кредитов. Размер госдолга останется примерно на уровне прошлого года. В 2022 году он составит 50,3 млрд руб., в 2023 – 64,8 млрд руб., в 2024 – 68,7 млрд руб.

По прогнозам краевого министерства финансов, поступления в бюджет в следующем году вырастут на 8,7%, в 2023 году – на 4,4%, а в 2024 году – на 6,6% относительно показателя предыдущего года. Основную массу доходов составили поступления по налогу на прибыль организаций, их доля составила 46%.

Расходная часть бюджета сохраняет социальную направленность. На соответствующие программы запланировано 70% средств казны. Наибольшие финансовые вложения запланированы на образование, здравоохранение и социальную поддержку.

Бюджет депутаты приняли фактически без обсуждения. Министру финансов Екатерине Тхор был задан только один вопрос. Депутат Илья Лисняк поинтересовался финансированием здравоохранения в период пандемии.

"Вот смотрю наш трехлетний бюджет и вижу: театры, галерея, зоопарк - 13,3 млрд. руб. Больницы, поликлиники - 10,3 млрд руб. Вопрос - в условиях пандемии, перегруженности наших больниц и поликлиник, как вы оцениваете такие приоритеты нашего трехлетнего бюджета?" - поинтересовался парламентарий.

Министр ответила, что относится "вполне нормально".

"Нам нужно и дальше развиваться. Ковид, в конце концов, у нас не вечен. Все, что необходимо - мы делаем, все средства направляем. Наши поликлиники оснащаем современным оборудованием, приводим в нормативное состояние, строим новые объекты, но и культуру надо развивать", - прокомментировала министр.

Планируется, что в ноябре, после доработки проекта бюджета, депутаты рассмотрят его во втором окончательном чтении.