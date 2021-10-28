В Прикамье на финансирование культуры выделяют больше средств, чем на здравоохранение

28 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье на финансирование культуры выделяют больше средств, чем на здравоохранение

Депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении приняли дефицитный бюджет на ближайшую трехлетку, передает корреспондент Накануне.RU

Доходы краевой казны в 2022 году составят 182,8 млрд руб., а расходы – 198,3 млрд руб. В 2023 году – 191,4 млрд руб. и 206,1 млрд руб. соответственно, в 2024 году – 188,8 млрд руб. и 192,8 млрд руб. соответственно. В 2022 году власти края планируют привлечь 22 млрд рублей банковских кредитов. Размер госдолга останется примерно на уровне прошлого года. В 2022 году он составит 50,3 млрд руб., в 2023 – 64,8 млрд руб., в 2024 – 68,7 млрд руб.

По прогнозам краевого министерства финансов, поступления в бюджет в следующем году вырастут на 8,7%, в 2023 году – на 4,4%, а в 2024 году – на 6,6% относительно показателя предыдущего года. Основную массу доходов составили поступления по налогу на прибыль организаций, их доля составила 46%.

Расходная часть бюджета сохраняет социальную направленность. На соответствующие программы запланировано 70% средств казны. Наибольшие финансовые вложения запланированы на образование, здравоохранение и социальную поддержку.

Бюджет депутаты приняли фактически без обсуждения. Министру финансов Екатерине Тхор был задан только один вопрос. Депутат Илья Лисняк поинтересовался финансированием здравоохранения в период пандемии.

"Вот смотрю наш трехлетний бюджет и вижу: театры, галерея, зоопарк - 13,3 млрд. руб. Больницы, поликлиники - 10,3 млрд руб. Вопрос - в условиях пандемии, перегруженности наших больниц и поликлиник, как вы оцениваете такие приоритеты нашего трехлетнего бюджета?" - поинтересовался парламентарий.

Министр ответила, что относится "вполне нормально".

"Нам нужно и дальше развиваться. Ковид, в конце концов, у нас не вечен. Все, что необходимо - мы делаем, все средства направляем. Наши поликлиники оснащаем современным оборудованием, приводим в нормативное состояние, строим новые объекты, но и культуру надо развивать", - прокомментировала министр.

Планируется, что в ноябре, после доработки проекта бюджета, депутаты рассмотрят его во втором окончательном чтении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье на финансирование культуры выделяют больше средств, чем на здравоохранение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет, проект, дефицит, доходы, расходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети