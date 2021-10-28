Штраф за опасное вождение появился в новой редакции КоАП

В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ впервые появилось наказание водителей штрафом за опасное вождение.

Как передает "Интерфакс", согласно статье 21.14 проекта Кодекса, "нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей".

В прошлом году сообщалось, что в проекте нового КоАП предусмотрен штраф за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), запрещающая водителям "опасное вождение", была принята летом 2016 г. Наказание до настоящего времени так и не ввели.