28 Октября 2021
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Общество В России
(2011) | Фото:hawaii.edu

Штраф за опасное вождение появился в новой редакции КоАП

В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ впервые появилось наказание водителей штрафом за опасное вождение.

Как передает "Интерфакс", согласно статье 21.14 проекта Кодекса, "нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей".

В прошлом году сообщалось, что в проекте нового КоАП предусмотрен штраф за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), запрещающая водителям "опасное вождение", была принята летом 2016 г. Наказание до настоящего времени так и не ввели.

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Штраф за опасное вождение появился в новой редакции КоАП

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Теги: опасное вождение, штраф, коап



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