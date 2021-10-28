28 Октября 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Правительство обнулило экспортные пошлины на алюминиевые сплавы

Правительство России одобрило введение нулевых пошлин на алюминиевые сплавы.

Напомним, в июне на экспорт черных и цветных металлов были установлены временные пошлины. "Решение было продиктовано ростом мировых цен на металлопродукцию и позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок", - объяснили это решение в кабмине.

На отмене пошлины настаивали производители. Также в правительстве объясняют это решение "частичным изменением ситуации на внешних рынках". "Это позволит укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить рабочие места на крупных предприятиях", - заявили в правительстве.

В июле крупнейший производитель алюминия в стране – "Русал" – пригрозил возможностью закрытия ряда производств из-за ввода экспортных пошлин. В компании заявляют, что эти предприятия и так работают на грани рентабельности.

Ранее на введение экспортных пошлин жаловался другой металлург – глава "Северстали" Алексей Мордашов. Он назвал пошлины "подарком европейским металлургам".

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Правительство обнулило экспортные пошлины на алюминиевые сплавы

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Теги: алюминиевые сплавы, экспортные пошлины, обнуление, правительство



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