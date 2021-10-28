Пациенты пожаловались на дефицит иммуноглобулина в России

В России наблюдается острый дефицит иммуноглобулина. Более половины пациентов, нуждающихся в препарате, не получают его или получают с перебоями, и это на протяжении уже почти двух лет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на благотворительный фонд "Подсолнух". Волонтеры обратились к государству с просьбой экстренно закупить препарат, в том числе за рубежом.

В этом году объем заказа на иммуноглобулин у государственных больниц был 6,9 млрд руб., а закупили только на 1,5 млрд руб.

Без доступа к регулярной лекарственной терапии остались около 2 тыс. человек. У них редкое генетическое заболевание – первичный иммунодефицит. Больше половины опрошенных пациентов заявили, что не получают положенное им лекарство, это подтвердили также более половины врачей.

Дефицит препарата подтвердил и заместитель директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан. По его словам, иммуноглобулина либо нет совсем, либо есть, но в крайне ограниченном количестве. При этом, отмечает он, при многих патологиях, в частности иммунодефицитах и различных аутоиммунных заболеваниях, иммуноглобулины незаменимы.

Производители объясняют перебои с поставками препарата предельно низкими отпускными ценами, которые устанавливает государство. В этом году Минздрав дважды перерегистрировал цену на этот препарат, но на восстановление необходимых объемов может уйти до полугода. Ждать так долго пациенты не могут, поэтому просят закупить для них в экстренном порядке иностранный иммуноглобулин.