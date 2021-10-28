Пациенты пожаловались на дефицит иммуноглобулина в России

28 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Пациенты пожаловались на дефицит иммуноглобулина в России

В России наблюдается острый дефицит иммуноглобулина. Более половины пациентов, нуждающихся в препарате, не получают его или получают с перебоями, и это на протяжении уже почти двух лет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на благотворительный фонд "Подсолнух". Волонтеры обратились к государству с просьбой экстренно закупить препарат, в том числе за рубежом.

В этом году объем заказа на иммуноглобулин у государственных больниц был 6,9 млрд руб., а закупили только на 1,5 млрд руб.

Без доступа к регулярной лекарственной терапии остались около 2 тыс. человек. У них редкое генетическое заболевание – первичный иммунодефицит. Больше половины опрошенных пациентов заявили, что не получают положенное им лекарство, это подтвердили также более половины врачей.

Дефицит препарата подтвердил и заместитель директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан. По его словам, иммуноглобулина либо нет совсем, либо есть, но в крайне ограниченном количестве. При этом, отмечает он, при многих патологиях, в частности иммунодефицитах и различных аутоиммунных заболеваниях, иммуноглобулины незаменимы.

Производители объясняют перебои с поставками препарата предельно низкими отпускными ценами, которые устанавливает государство. В этом году Минздрав дважды перерегистрировал цену на этот препарат, но на восстановление необходимых объемов может уйти до полугода. Ждать так долго пациенты не могут, поэтому просят закупить для них в экстренном порядке иностранный иммуноглобулин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пациенты пожаловались на дефицит иммуноглобулина в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дефицит, иммуноглобулин, закупки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети