Сергей Переслегин: Годовщина казни нацистских преступников была проигнорирована не случайно

Годовщина казни нацистских преступников, которая состоялась ровно 75 лет назад, прошла незамеченной и за рубежом, и в России. И это не случайно, считает аналитик Сергей Переслегин. Он уверен, что многие методы, которые сейчас применяются против людей, очень похожи на методы, которые использовались в нацистской Германии.

Важными результатами Нюрнбергского процесса, по его мнению, стало то, что впервые было четко заявлено: никто не может быть освобожден от ответственности с обоснованием "я просто выполнял приказ". Появилось понятие преступного приказа. Также было введено понятие преступного закона, даже если он принят государственными органами с соблюдением всех процедур.

"Я имею в виду понятие сертификата. После 1935 года в Рейхе появился закон, который говорил, что истинные арийцы могут получить сертификат, удостоверяющий их арийскость. Причем изначально было сказано, что все остальные граждане никаких неприятностей не получат, их права останутся неприкосновенным, но вот истинные арийцы получат преференции. Потом выяснилось, что неариец не может поступить в вуз, устроиться на госслужбу, и далее было введено множество различных ограничений. После поражения Германии все эти сертификаты были отменены, а сам закон по их введению был объявлен преступным законом", - рассказал Переслегин.

Он полагает, что сейчас происходит нечто подобное.

"Новая система законов по требованию QR-кодов и недопуске людей без прививочных QR-кодов к ряду возможностей ничем не отличается от закона 1935 года о сертификате на арийство. В итоге мы, находясь в стране, победившей фашизм, оказываемся в ситуации, когда он начал претворяться уже не только в высказываниях отдельных людей, а в конкретной деятельности. Да, мы ограничиваем права отдельных людей, но ради общего блага", - отмечает эксперт.

Он также возмутился методами борьбы с ковидом, когда самих людей обвиняют в том, что они болеют.

"Людям плохо, так это они сами виноваты, что не хотят носить маски и делать прививки, как мы им потребовали", - сказал Переслегин.

Он отмечает что от вакцинации при распространении быстро изменчивых вирусов неизбежно растет заболеваемость, что в эпидемиологии хорошо известно. Но власти оказались в ситуации, когда нужно или признать свою неправоту, или продолжать гнуть свою линию, и они абсолютно уверены в том, что знают, как надо делать, создавая систему тотального контроля за каждым человеком, в которой никогда ранее в истории люди не оказывались.

Накануне председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в условиях борьбы с ковидом возрастает опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека. В условиях кризиса у государственной власти "возникает большой соблазн" пойти по пути ограничения прав граждан по предлогом общего блага, указывает он.