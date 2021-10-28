В Пермском крае не хватает медперсонала

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выступая перед депутатами заксобрания с ежегодным посланием заявил о нехватке медицинских кадров, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что проблем с материальным обеспечением медицинских учреждений нет, как и проблем с увеличением количества коек. Однако существуют сложности с персоналом.

"Надо работать с молодежью", - заявил губернатор.

Власти намерены расширить меры поддержки медицинских кадров: расширять количество бюджетных и целевых мест в Пермском государственном медицинском университете. На поддержку врачей и среднего медперсонала в территориях, где не хватает медперсонала, ежегодно выделяется 120 млн руб. Планируется увеличить финансирование программы по обеспечению медиков жильем.

В 2022-2024 г. на здравоохранение выделено 191 млрд руб., рост - 14%.