28 Октября 2021
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врачи, операция, хирургия, больница, здравоохранение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Пермском крае не хватает медперсонала

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выступая перед депутатами заксобрания с ежегодным посланием заявил о нехватке медицинских кадров, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что проблем с материальным обеспечением медицинских учреждений нет, как и проблем с увеличением количества коек. Однако существуют сложности с персоналом.

"Надо работать с молодежью", - заявил губернатор.

Власти намерены расширить меры поддержки медицинских кадров: расширять количество бюджетных и целевых мест в Пермском государственном медицинском университете. На поддержку врачей и среднего медперсонала в территориях, где не хватает медперсонала, ежегодно выделяется 120 млн руб. Планируется увеличить финансирование программы по обеспечению медиков жильем.

В 2022-2024 г. на здравоохранение выделено 191 млрд руб., рост - 14%.

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В Пермском крае не хватает медперсонала

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Теги: медперсонал, нехватка кадров, поддержка



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