28 Октября 2021
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Научно-справочное издание &quot;Отечественные бронированные машины 1945-1965&quot; братьев Ивана и Михаила Павловых (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзаводом выпущено самое полное научно-справочное издание по отечественным танкам 1945-1965 годов

Научно-справочное издание "Отечественные бронированные машины 1945-1965" известных исследователей истории техники, братьев Ивана и Михаила Павловых выпущено Уралвагонзаводом (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех), сообщает пресс-служба предприятия.

Материалы для книг подготовлены на основе подлинных и многочисленных документов, которые хранятся в разных государственных и ведомственных архивах России. В издании свыше 4 тыс. фотографий, чертежей и схем, многие публикуются в первый раз.

Научно-справочное издание "Отечественные бронированные машины 1945-1965" братьев Ивана и Михаила Павловых(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

В научно-справочном издании проведён анализ компоновки, огневой мощи, защищенности, подвижности, электрооборудования свыше 70 машин – опытных и серийных.

"Любая техническая система – это система развивающаяся, и чтобы понять некоторые черты современных бронемашин, нужно знать, из чего они выросли, что заложено в "детстве". В технике нет прошлого, в технике всё настоящее. Танки, созданные в период 1945-1965 гг. – это не история. Они ещё на вооружении в ряде стран", – отметил научный редактор Уралвагонзавода Сергей Устьянцев.

Научно-справочное издание "Отечественные бронированные машины 1945-1965" братьев Ивана и Михаила Павловых(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

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Уралвагонзаводом выпущено самое полное научно-справочное издание по отечественным танкам 1945-1965 годов

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Теги: Уралвагонзавод, издание, книга, танки



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