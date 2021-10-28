Власти перезапускают кампанию по пропаганде вакцинации

Внутриполитический блок Администрации президента занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от COVID-19.

Предыдущая компания признана неэффективной, в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации. В разъяснительной работе будут принимать участие волонтеры и эксперты.

Специалисты рекомендовали властям четче провести логическую связь между отменой коронавирусных ограничений и вакцинацией, учредить отдельный орган, занимающийся прививочной кампанией, и использовать опыт именных приглашений, пишет "Коммерсант".

Провал кампании по быстрой ковид-вакцинации, о котором недавно заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, и в целом печальные результаты борьбы с ковидом могут привести к увольнению высокопоставленных чиновников. Среди первых кандидатов на увольнение называют прежде всего главу Роспотребнадзора Анну Попову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра промышленности Дениса Мантурова, к которым будто бы наибольшие претензии.

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