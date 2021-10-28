Стало известно об отмене около 20% туров внутри России

Около 20% туров внутри России на период ноябрьских праздников аннулированы.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в ближайшие два дня этот процент может возрасти. Это связано с севастопольским объявлением о кордоне и после ужесточения правил в некоторых регионах, в частности в Калининграде.

"Люди не готовы ехать отдыхать в условиях жесткой антиковидной обороны", — отметила Ломидзе в эфире телеканала "Дождь" (включен в реестр СМИ-иноагентов).

Как сообщалось, в Московском регионе с 28 октября начинается период нерабочих дней. Локдаун также стартовал в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии - до 7 ноября.

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