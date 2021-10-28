Для беспилотников могут выделить специальные радиочастоты

В России могут выделить радиочастоты для беспилотных летательных аппаратов в диапазоне 6 ГГц.

Данный вопрос должна рассмотреть Госкомиссия по радиочастотам. В настоящее время эта полоса используется для фиксированного беспроводного интернета. По словам экспертов, для управления беспилотниками применяются диапазоны, выделенные для других технологий, но ресурса уже не хватает.

Новые частоты позволят управлять дронами на расстоянии десятков километров. Однако, как отмечают участники отрасли, со временем эти частоты могут понадобиться автономным автомобилям, пишут "Известия".

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