28 Октября 2021
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Экономика В России
промышленное производство, промпроизводство, рабочий, завод, Уралвагонзавод (2019) | Фото: Накануне.RU

Промпроизводство в РФ в сентябре превысило допандемический уровень

Стало известно об объемах промышленного производства в России по итогам сентября.

Как сообщили Накануне.RU в Минэкономики, выпуск промышленной продукции за прошлый месяц превысил допандемический уровень на 2,7%. По данным Росстата, в сентябре объем промпроизводства увеличился на 6,8% по сравнению с сентябрем 2020 года, а за период с января по сентябрь — на 4,7% в годовом выражении, в сентябре по сравнению с августом показатель увеличился на 3,5%.

Как сообщает Минэкономики, основной вклад в улучшение показателей в сентябре внесла добывающая промышленность — прежде всего, нефтяная и газовая отрасли. Росстат сообщает о наибольшем росте обрабатывающих производств.

Отметим, что в январе производство сократилось на 2,5%, в феврале на 1,4%, в марте был замечен рост производства на 1,1%, позже Росстат пересмотрел данные по росту промпроизводства в марте 2021 года - с 1,1% до 2,3%.

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Росстат: промпроизводство в первой половине 2021 года выросло на 4,4%

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Промпроизводство в РФ в сентябре превысило допандемический уровень

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Теги: промпроизводство, экономика



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