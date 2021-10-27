27 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2021) | Фото: Накануне.RU

Эксперт УрГЭУ уверен, что "микрозаймы делают бедных людей беднее"

По мнению эксперт, кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Алексея Волкова микрозаймы негативно влияют на кредитную историю конкретного человека. Чем больше подобных краткосрочных операций совершает человек, тем больше вероятность, что банк откажет ему в получении стандартного кредитного продукта.

Алексей Волков поясняет: "Микрозайм — это заем от 1000 до 100 000 рублей. Я бы сказал, что микрозаймы берут отчаявшиеся люди, потому что пользы конкретному человеку от них мало".

По данным эксперта, доля микрофинансирования (МФО) в кредитовании составляет около 0,6%. В масштабе банковской системы, объем которой — 70 трлн рублей, это немного.

При этом, россияне, живущие в малых городах, берут микрозаймы все чаще. Так, по статистике Центробанка, во II квартале 2021 года количество займов физических лиц (включая все виды кредитов) увеличилось на 8%. Общий объем микрозаймов, выданных физлицам, достиг максимального значения — 140 млрд руб. (в прошлом квартале – 119 млрд руб.). Всего во II полугодии 2021 года за микрозаймами обратилось около 15,2 млн россиян.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, по данным некоторых владельцев организаций микрофинансирования в Свердловской области, люди в малых городах нашего региона берут микрозаймы реже, чем жители Екатеринбурга.

"Отмечу, краткосрочные кредиты практически не влияют на развитие экономики. Зато они говорят об уровне жизни в стране: очевидно, чем выше безработица и ниже зарплаты, тем чаще люди прибегают к получению краткосрочных кредитов", - комментирует Алексей Волков.

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Эксперт УрГЭУ уверен, что "микрозаймы делают бедных людей беднее"

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Теги: ургэу, микрозаймы, алексей волков, кредиты



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