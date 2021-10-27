Городам, находящимся в тысяче километров от "трубы", газификация не "светит" - Минэнерго

В одном из российских регионов есть городская агломерация, которая находится в тысяче километров от ближайшей газовой трубы, и стоимость проведения газа в этот город составит 300 млрд руб. Чтобы работы были финансово обоснованными, потребление должно составить 10 млрд кубометров (для сравнения: отбор газа из ПГХ "Газпрома" за весь прошлый отопительный сезон по стране составил 60 млрд кубометров), рассказал сегодня на заседании комитета Госдумы по энергетике замминистра энергетики Павел Сорокин. Он не стал называть регион, о котором идет речь, но ясно дал понять, что газа жителям его ждать не приходится.

Сорокин отметил, что каждый регион в перспективе должен создать план энергетического баланса, в котором будут указывать источники энергии, наиболее перспективные для использования в этом конкретном месте. Желательно, конечно, чтобы это были чистые источники энергии, но не исключено, что придется использовать и "грязные", добавил замминистра.

Министерство готово помочь регионам в составлении таких планов методически, добавил чиновник.