Хабенского назначили худруком МХТ им. Чехова

Российский актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, сообщили в Министерстве культуры. Он сменит на этом посту Сергея Женовача.

Женовач занимал должность худрука с 2018 года, после смерти Олега Табакова. Как передает "Интерфакс", он принял решение покинуть пост по собственному желанию.

В Минкульте уточнили, что режиссер продолжит руководить Студией театрального искусства, которую он основал в 2005 году.

Хабенский работает в МХТ имени Чехова с 2003 года.