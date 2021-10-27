В Кремле назвали последней мерой закрытие границ регионов из-за COVID-19

В Кремле считают закрытие границ регионов в рамках противодействия COVID-19 последней мерой.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "это то, что не приветствуется".

По его словам, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие предпочли отправиться в путешествия в период нерабочих дней.

"Но с другой стороны это не запрещено, запретов не вводилось и вводиться не планируется", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее представитель Кремля сообщал, что российские власти пока не рассматривают радикальных планов по сдерживанию пандемии в стране. Однако он добавил, что прогнозировать развитие ситуации сложно.