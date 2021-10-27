В Госдуме предложили создать мусорных операторов для сбора и утилизации использованных масок

Зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов раскритиковал Минприроды и Российского экологического оператора (РЭО) за отсутствие специальной утилизации медицинских масок, использованных гражданами.

"Ежедневно выбрасывается 12 млн масок – это инфицированные отходы. Как они утилизируются? Мы предлагали отдельных операторов создать или сертифицировать эту деятельность, например, в качестве пилотного региона - в Московской области", - сообщил Бурматов на заседании комитета.

Замглавы РЭО Алексей Макрушин согласился, что "маски – проблема очень острая". Он сообщил, что законопроект о включении в федеральную схему обращения с отходами "слоя" с медицинскими отходами разрабатывался. Правда, схема даже без этого "слоя" до сих пор не утверждена (возможно, это произойдет до конца 2021 года), для дополнения ее нужна будет воля Госдумы и правительства.