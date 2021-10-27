Названы регионы с "агонизирующими" мусорными регоператорами

Депутаты Госдумы сегодня на заседании комитета по экологии потребовали от Российского экологического оператора (РЭО) назвать регионы, где есть "регоператоры в агонизирующем состоянии".

Замглавы РЭО Алексей Макрушин был более осторожен в оценках и заявил, что есть 15 регоператоров на контроле у ведомства, которые "могут оказаться несостоятельными". Такие операторы есть на Чукотке, в Алтайском крае, Якутии, Кабардино-Балкарии, Магаданской, Вологодской, Костромской областях и Ингушетии.