Число убыточных российских компаний резко выросло с начала пандемии

Количество малых и средних российский компаний, показавших убыток или нулевую прибыль по итогам 2020 года, стало больше на 59%, сообщает Forbes со ссылкой на сервис "Актион Финансы".

Кроме того, по итогам 2020 года каждая пятая компания (18%) осталась без прибыли. В 2019 году таких компаний было 12%.

Эксперты ознакомились с финансовой отчетностью 134 тысяч малых и средних компаний с годовой выручкой от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей. Согласно данным исследования, в 2019 году о чистом убытке или нулевой прибыли отчиталось суммарно 15,4 тысяч компаний. Число таких компаний в 2020 году выросло до 24,5 тысяч.

Число малых предприятий (годовая выручка 120-800 миллионов рублей) с убытком или нулевой прибылью выросло на 61% в 2020 году, средних предприятий (800 миллионов-2 миллиарда рублей) — на 40%.

Наибольшие потери понесли предприятия из сферы бытовых услуг, гостиничного бизнеса, общепита, культуры и строительства.

Ранее в Роспотребнадзоре подсчитали, что потери российской экономики в прошлом году от эпидемии коронавируса составили почти триллион рублей. Больше половины этих расходов – 515 млрд руб. – ушло на выплаты населению и бизнесу для поддержки во время кризиса. Еще 183 млрд руб. – на лечение больных в стационарах, 108 млрд руб. – на тестирования.