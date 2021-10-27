27 Октября 2021
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Мусорный полигон (2020) | Фото: Накануне.RU

Сортировки мусора с отпугивателями птиц могут "приблизить" к аэропортам

Российский экологический оператор (РЭО) недоволен ситуацией с приаэродромными территориями (ПАТ) шестого типа. Они предполагают отсутствие в 15-километровой зоне от аэродрома объектов утилизации отходов. Требования одинаковые для всех аэропортов – и столичного Шереметьево, и чукотских поселковых ВПП. По словам замглавы РЭО Алексея Макрушина, соблюсти это требование в северных поселках, где само поселение целиком попадает в ПАТ, практически невозможно.

"Мы очень просим Минтранс обратить на это внимание, - сообщил Макрушин на заседании комитета Госдумы по экологии. - Если речь идет о закрытом сортировочном пункте, он не способствует скоплению птиц – его можно размещать, надо внести изменения в нормативные акты Минтранса".

Правда, депутаты Госдумы тут же возразили, что Минтранс ни за что не пойдет на пересмотр нормативных актов, поскольку одно нарушение со стороны сортировочного пункта может привести к авиакатастрофам, человеческим жертвам и еще большему ужесточению нормативов.

Впрочем, представитель Минприроды рассказал, что сейчас с Минтрансом все же ведется диалог, и, возможно, ведомство пойдет на уступки. Например, предлагается разрешить располагать крытые объекты в зоне не ближе 10 км, если у объекта есть отпугиватели птиц – тоже не ближе 10 км, если есть система, обнаруживающая и отпугивающая птиц – не ближе 7,5 км.

Макрушин добавил, что сейчас до трети объектов сортировки мусора можно смело закрывать, потому что они нарушают требования, хотя это весьма крупные объекты в крупных городах. Также он обратил внимание на тот факт, что в очень многих случаях шестые подзоны не установлены. 

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Сортировки мусора с отпугивателями птиц могут "приблизить" к аэропортам

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Теги: свалки, мусор, приаэродромные территории, птицы, минприроды, рэо



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