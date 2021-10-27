На Ямале чиновник уволен за лоббирование контрактов для компании сына

В связи с утратой доверия уволен чиновник из Аксарки (Приуральский район), сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Замглавы Аксарки, являясь членом комиссии по осуществлению закупок, с января 2018 г. участвовал в соответствующих заседаниях комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционах на выполнение различных видов работ, услуг для нужд администрации. Победителем 11 аукционов на сумму более 6,5 млн руб. признавали компанию, основным учредителем которой являлся сын чиновника, и которой он лично руководил до муниципальной службы.

Кроме того, замглавы от имени муниципалитета подписывал контракты с данной организацией, принимал результаты выполненных работ и оказанных услуг. В результате прокурорской проверки чиновник уволен в связи с утратой доверия.