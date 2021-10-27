Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней не будет продлен

Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду на то, что при соблюдении всех антиковидных мер период нерабочих дней будет коротким.

Она напомнила о поручениях президента Владимира Путина, в числе которых рекомендации и просьба к работодателям: предоставлять работникам, которые прошли вакцинацию, два нерабочих дня, а также перевод на удаленный формат до прохождения вакцинации работающих пенсионеров с сохранением зарплаты.

"Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней", - цитирует Голикову ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился с предложением правительства ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Голикова перед этим на совещании у главы государства рассказала, почему правительство считает необходимым введение локдауна. "Мы понимаем сложность этих мер, реакцию граждан на нерабочие дни, но предлагаем эти меры со всей ответственностью за жизнь и здоровье наших граждан", - заявила она.