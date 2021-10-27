Компания "Россети" принимает участие в национальном чемпионате "WorldSkills Hi-Tech"

В Екатеринбурге стартовал VIII Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills, который традиционно проводит АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", а также крупнейших российских холдингов и корпораций. В этом году в состязаниях по профессиональному мастерству примут участие порядка 500 конкурсантов в 39 компетенциях.

В этом году компания "Россети" на площадке чемпионата проведет соревнования по ключевым отраслевым компетенциям – "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики", "Эксплуатация кабельных линий электропередачи", "Интеллектуальная система учета электроэнергии". За звание лучших предстоит побороться энергетикам из дочерних обществ, которые участвовали в предварительных этапах корпоративных соревнований ПАО "Россети" по методике WorldSkills, а также представители крупных промышленных холдингов и предприятий энергетической отрасли.

В течение нескольких дней более 20 участников покажут свои практические навыки по заявленным компетенциям. Эксперты чемпионата оценят правильность действий конкурсантов при выполнении работ, соблюдение правил охраны труда, знание отраслевых правил и нормативных документов.

Среди участников представители "Россети Урал", "Россети Волга" и "Россети Кубань", а также специалисты ПАО "СИБУР Холдинг", Госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос", ОАО "РЖД", ПАО "Газпром нефть", АО "Сетевая компания" и ГУП "Московский метрополитен".

Помимо соревновательной части на площадке Учебного центра компании "Россети Урал" состоится круглый стол на тему "Организация работ на высоте в электроэнергетике в новых нормативных условиях". Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы в области изменения правил охраны труда при работе на высоте, обеспечения и применения средств индивидуальной защиты.

Компания "Россети" ежегодно проводит открытые корпоративные чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, тем самым поддерживая популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей среди молодёжи страны. Стоит подчеркнуть, что в 2016 году компания "Россети" присоединилась к движению WorldSkills в официальном статусе ассоциированного партнера Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "WorldSkills Россия".