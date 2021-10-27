27 Октября 2021
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В Екатеринбурге прошли соревнования среди водителей грузовиков (2010) | Фото: Накануне.RU

"Спецавтобаза" призвала не складывать шины на контейнерные площадки

Уральские автомобилисты массово меняют резину с летней на зимнюю. Отработанные шины нередко оказываются во дворах — возле мусорных баков, на клумбах, на детских площадках. В ЕМУП "Спецавтобаза" призывают не поступать так. Во всех случаях — это нарушение обращения с отходами.

"Изношенные покрышки не относятся к бытовому мусору, выбросить на контейнерную площадку их нельзя. Это отходы четвёртого класса опасности. Они легко воспламеняются и биологически не разлагаются, находясь в земле, например, в виде вкопанных в клумбы лебедей, выделяют токсины. При этом сжигать их запрещено, т.к. при нагревании резина выделяет большое количество вредных веществ в окружающую среду", — прокомментировала начальник экологической службы ЕМУП "Спецавтобаза" Светлана Сергеева.

Вместе с тем, ЕМУП "Спецавтобаза" принимает отработанные шины для дальнейшей утилизации на площадке предприятия. За шесть месяцев этого года от частных лиц и компаний было получено 1939 автопокрышек общим весом 32 тонны, больше всего шин приняли в сентябре – 554 штук весом 7,8 тонн.

"Отработанные шины передаются в нижнетагильский центр утилизации отходов ООО "ЦГС", где их перерабатывают в мелкодисперсную крошку, которую применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, а также при производстве кровельных гидроизоляционных материалов", — уточнила Светлана Сергеева.

Пункт приема автомобильных шин ЕМУП "Спецавтобаза" работает в Екатеринбурге ежедневно с 8:00 до 20:00 по адресу: ул. Посадская, 3. Для того, чтобы сдать покрышки, с собой нужно взять паспорт или водительское удостоверение. Подробнее об услуге можно узнать на сайте sab-ekb.ru в разделе "Как утилизировать шины" или по телефону "горячей линии" 8-800-775-0096.

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"Спецавтобаза" призвала не складывать шины на контейнерные площадки

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Теги: Спецавтобаза, шина



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