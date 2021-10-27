Медоборудование на 60 млн рублей передал Фонд святой Екатерины ГКБ №40 в Екатеринбурге

Главному ковидному госпиталю Урала Фонд святой Екатерины передал оборудование на 60 миллионов рублей

Учредители Фонда святой Екатерины закупили для городской клинической больницы №40 новое оборудование для лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом и средства индивидуальной защиты для врачей, передает корреспондент Накануне.RU.

В главном ковидном госпитале столицы Урала отмечают, что в последние месяцы он постоянно загружен на 100 процентов, а поддержка благотворителей дает возможность и дальше работать в интенсивном режиме.

Как известно, многим пациентам для эффективного лечения требуются кислородные аппараты «экспертного» уровня. Именно такое оборудование накануне доставлено в больницу: 16 увлажнителей воздуха Airvo2, 5 комплектов аппаратов ИВЛ Puritan Bennett и 4 аппарата ИВЛ Servo-i, которые подходят даже новорожденным детям. Общая стоимость поставки составила 60 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Доктора поясняют, что если ИВЛ применяются только при серьезном поражении легких, то увлажнители позволяют поддерживать пациентов с менее тяжелой формой заболевания. За счет высокой влажности воздуха уменьшается воспаление в дыхательных путях, интенсивность кашля, одышки, нехватки воздуха, а также разжижается и выходит мокрота из легких. Одним аппаратом могут пользоваться сразу несколько пациентов.

«Увлажнители воздуха не так давно появились в России, и сегодня они поступили в наше распоряжение. Сейчас мы лечим пациентов с коронавирусной инфекцией поэтапно: в более легкой форме достаточно лишь кислородной терапии, в тяжелом требуется более продвинутая респираторная поддержка с высокопоточной терапией или инвазивной вентиляцией легких. Оборудование, которое мы получили сегодня, поможет нам в лечении именно тяжелых пациентов. Сейчас такой подарок крайне необходим нашей больнице», — рассказал заведующий реанимационным отделением ГКБ № 40 Владимир Багин.

Стоит напомнить, что около года назад учредители Фонда святой Екатерины уже передавали в больницу аппараты ИВЛ Puritan Bennett, которые зарекомендовали себя во время первой и второй волны COVID-19. Однако сейчас, при повышенной нагрузке, существующей кислородной мощности не хватает, поэтому учредители Фонда приняли решение о дополнительной поддержке клиники.

«Фонд святой Екатерины в постоянном контакте с медицинскими учреждениями Свердловской области. И как только сороковая больница была полностью перепрофилирована в ковидный госпиталь, мы провели переговоры и учредителями Фонда было принято решение помочь с приобретением кислородного оборудования. В поставку вошли увлажнители воздуха и два вида аппаратов искусственной вентиляции легких, один из них может использоваться даже для новорожденных детей», — комментирует передачу оборудования директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что во время третьей волны новой коронавирусной инфекции учредители Фонда святой Екатерины передали в медучреждения более трехсот единиц аппаратов для проведения кислородной терапии у взрослых и детей. Общий объем помощи за полтора года составил более 2 млрд рублей.