27 Октября 2021
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Экономика В России
газопровод, газификация, газ, трубопровод (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На социальную газификацию подали заявки уже почти 400 тысяч домохозяйств

В рамках так называемой социальной газификации (бесплатное подведение газа до дома там, где для этого есть техническая возможность) есть возможность подключить 3 млн российских домохозяйств. Почти 400 тыс. из них уже подали заявки на подведение газа к дому, сообщил замминистра энергетики России Павел Сорокин на заседании комитета Госдумы по энергетике. Он добавил, что на данный момент заключено почти 60 тыс. договоров на газификацию, более 13 тыс. договоров исполнено.  

При этом часть нормативно-подзаконных актов, необходимых для полноценной и быстрой газификации, еще не утверждена. В ряде регионов (67 и федеральная территория "Сириус") единым оператором газификации назначен "Газпром", в другой части субъектов, где "Газпром" не доминирует или вообще не присутствует на рынке как газотранспортный оператор (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская область и др.) назначены региональные операторы. В остальных регионах есть три месяца на поиски регоператоров, если за это время они не найдутся – оператором станет "Газпром".

До конца года планируется определить правила увеличения пропускной способности сетей, а также правила постановки новых сетей на баланс. Также подготовлены поправки в закон о приватизации, чтобы муниципальные сети можно было быстро передавать единому оператору.

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На социальную газификацию подали заявки уже почти 400 тысяч домохозяйств

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Теги: социальная газификация, домохозяйства, заявки, оператор, газпром



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