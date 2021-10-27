27 Октября 2021
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Общество В России Москва
(2004) | Фото

Алкомаркеты Москвы с долей алкоголя выше 70% получили приказ закрыться

В Москве небольшие алкомаркеты и винотеки, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов, должны будут закрыться с 28 октября по 7 ноября.

Как пишут "Ведомости", владельцы получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы в период длинных выходных дней.

Районные власти ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина. Согласно ему, должны закрыться все торговые точки, в которых ассортимент непродовольственных товаров, а также товаров первой необходимости составляет менее 30%.

Чтобы избежать закрытия, алкомаркеты готовятся расширить ассортимент. При этом предприниматели указывают, что в предыдущие локдауны такое требование не вводилось.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице. Решение принято в связи с распространением COVID-19.

Как сообщалось,ограничения начнут действовать уже 28 октября. Общепит будет работать только навынос и доставку. Из непродовольственных объектов торговли будут работать только аптеки и пункты выдачи онлайн-заказов. Не смогут работать организации в отрасли бытовых услуг, салоны красоты и парикмахерские, бани, сауны, фитнес-клубы и бассейны.

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Алкомаркеты Москвы с долей алкоголя выше 70% получили приказ закрыться

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Теги: алкомаркеты, москва, нерабочие дни



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