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Экономика В России
патриарх Кирилл (2010) | Фото:Накануне.RU

Патриарх Кирилл раскритиковал коммунизм и капитализм

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал интервью изданию Forbes France, в котором прокомментировал отношение Церкви к различным экономическим системам.

Церковь в равной степени не устраивает и капитализм, и коммунизм. При этом идеальное экономическое взаимодействие он видит в средневековых православных монастырях, которые на Руси часто становились основой городов и, соответственно, цивилизации.

"Превращение и капитализма, и марксизма в подобие новой квазирелигии — одинаково недопустимо. Мы, прошедшие эпоху коммунизма, хорошо знаем, что идея социальной справедливости, превращенная в агрессивную идеологию, разрушает все вокруг себя. Сотни тысяч беззаконно казненных за веру, создание социального гетто для враждебных классов — вот реальность "коммунистического рая на земле", - заявил Патриарх.

"Не менее опасно и "капиталистическое евангелие", рассматривающее падение коммунизма как доказательство своей безупречности и безальтернативности. Уже сейчас мы видим, что христиане западных стран в своем следовании евангельским идеалам умеренности в материальных благах и жертвенному служению ближним все менее вписываются в идеальную картину мира потребления", - продолжил предстоятель РПЦ.

"Долг Церкви — призвать тех, в чьих руках рычаги экономической власти, осознать свою ответственность перед Богом, Его творениями и людьми и засвидетельствовать это через реальную заботу о благополучии трудящихся. Каждый должен жить достойно, как и подобает человеку. Очевидно, что созидание гармоничного мира невозможно без ясного осознания людьми необходимости устроения любой деятельности — включая экономическую — на прочной нравственной основе. Для христиан этой основой всегда являлось Священное Писание и традиция Церкви, в которой были собственные, уникальные модели построения экономических отношений и их связей с социальной жизнью — например, опыт православных монастырей. Многие города Руси начинались именно с монастыря, и это закладывало мощный фундамент в самые основы социального бытия, где христианская нравственность, милосердие, взаимовыручка и жертвенность были вложены как неотъемлемые элементы здоровых отношений между людьми", - заключает Патриарх Кирилл.

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Патриарх также много рассуждает об аскетизме: "Христианский аскетизм — это искусство совмещения высокого внутреннего напряжения, обусловленного стремлением к исполнению заповедей Христовых, с реалиями современной жизни. Поэтому начать следует с глубокого знакомства с церковной традицией: изучением того, какими путями достигалась святость. Безусловно, все начинается с внутренней дисциплины, когда на место все заполняющего эго движением доброй воли помещается желание жить по-Божьему, следовать заповедям. Этот процесс никогда не бывает безболезненным: "ветхий человек" всячески сопротивляется, пытается отстоять свои привычки и обычаи. Нужна вера, открывающая Богу возможность напрямую помогать человеку: уже не сам по себе человек пытается справиться с темными силами души, но Бог Своей энергией, которую мы называем благодатью, соучаствует в этой борьбе.

Аскетизм прежде всего направлен на борьбу со страстями. Проблема страсти заключается в том, что она поглощает человека и делает его своим рабом. Ненасытное желание власти, славы, тех или иных вещей или денег — вот разрушительные примеры страстей, которыми сегодня страдают многие. В свою очередь, доброделание обладает не меньшей силой, чем страстность, но только направлено на достижение блага. Святые отцы говорят, что страсть паразитирует на человеке за счет неисполнения добродетелей".

Напомним, ранее Патриарх Кирилл заявил, что в руководстве РПЦ не боятся разговора на такую тему как пристрастие к роскоши. Но при этом обсуждать тему все равно не стал. "Мы не боимся разговора о текущих проблемах Церкви, но критика, превращенная в кликушество и даже в клоунаду, обессмысливает любой диалог. В нашей Церкви есть опыт продуктивной дискуссии в рамках деятельности Межсоборного присутствия", - заявил глава РПЦ, комментируя призывы рядового священника из Ростовской области к руководству Русской Православной церкви начать публиковать декларации о доходах, чтобы повысить доверие прихожан.

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Патриарх Кирилл раскритиковал коммунизм и капитализм

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Теги: патриарх кирилл, экономика, коммунизмЮ капитализм



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