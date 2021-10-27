Челябинск подал заявку на получение 1 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений

Челябинская область подала заявку на получение финансирования из Фонда национального благосостояния на проект в сфере водоотведения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ, МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска" намерено выполнить проект в сфере водоотведения. На эти цели предусмотрено направить 1,43 млрд рублей, из них планируемый объем займа Фонда ЖКХ составляет 1,14 млрд рублей.

На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе предполагается направить 150 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в форме предоставления льготных целевых займов ресурсоснабжающим организациям. Доля заемного финансирования может достигать до 80%.

Напомним, в декабре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск о взыскании с МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения города Челябинска" более 1,1 млрд рублей в счет компенсации вреда, причиненного окружающей среде. Итогом рассмотрения арбитражного дела станет реконструкция очистных сооружений канализации Челябинска в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Она включает в себя пять этапов строительства.

Реконструкция затрагивает все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что позволит обеспечить соблюдение самых жестких из существующих в Российской Федерации показателей качества воды (высшей категории рыбохозяйственного значения). Кроме того, внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод.

Реализация данных мероприятий позволит повысить экологическую безопасность окружающей среды, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, создаст условия для самовосстановления естественной экосистемы реки Миасс.