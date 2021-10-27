27 Октября 2021
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В России резко вырос спрос на услуги платной вакцинации от коронавируса

Жители России в октябре 2021 года пользовались услугами платной вакцинации от COVID-19 на 68% чаще, чем в сентябре, говорится в материалах аналитического ресурса "Чек Индекс".

По сравнению с июлем показатель вырос на 425%.

По данным экспертов, продажи измерялись в натуральном выражении, пишет Regnum.

В отчете говорится также, что плата взимается за осмотр пациента и введение препарата, сама вакцина является бесплатной.

Как сообщалось в середине октября, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России сейчас оценивается в 45%. Это данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения, это более 90 млн человек, и достичь этот показатель удастся к 1 ноября 2021 года.

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В России резко вырос спрос на услуги платной вакцинации от коронавируса

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Теги: платная вакцинация, россия



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