Студенты челябинского медуниверситета будут помогать врачам в период нерабочих дней

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета во время нерабочих дней перейдут на дистант, а обучающиеся старших курсов продолжат помогать врачам в медорганизациях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В настоящий момент помощью 160 студентов-медиков уже воспользовались более десятка поликлиник и больниц.

Напомним, в Южно-Уральском государственном университете не будут проводить учебные занятия в период с 30 октября по 7 ноября, а в Челябинском государственном университете студентов на этот период перевели на дистанционное обучение