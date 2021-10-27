Митрополит Евгений наградил Алексея Вихарева медалью Святых Царственных страстотерпцев

26 октября 2021 года, в праздник Иверской иконы Божией Матери, в Храме-на-крови прошла архиерейская Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Обращаясь к собравшимся, глава Екатеринбургской митрополии отметил, что в событиях, связанных с явлением этого святого образа и принесением его в Россию, мы видим, что Матерь Божия не пожелала, чтобы Ее хранили, а Сама пожелала быть хранительницей монастыря, Афона и Своего удела в России.

По завершении богослужения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вручил награды людям, особо потрудившимся во славу святой Православной Церкви. Так, церковных наград удостоены: Вихарев Алексей Андреевич – награжден медалью Святых Царственных страстотерпцев; Валентина Фридриховна Кернер - награждена медалью Святых Царственных страстотерпцев; Водянова Марина Юрьевна - награждена медалью Святых Царственных страстотерпцев; Гармай Ольга Николаевна – награждена медалью Святой великомученицы Екатерины.

Депутат Екатеринбургской городской думы, глава медицинской фракции Алексей Вихарев отметил, что несколько лет помогает восстанавливать Крестовоздвиженский Храм в Нижних Сергах, и ему особенно радостно было получить высокую награду именно в праздник Иверской иконы Божией Матери.