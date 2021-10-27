27 Октября 2021
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Экономика В России
коллаж, Налог на добавленную стоимость, НДС (2018) | Фото: Накануне.RU

Минфин предложил кардинально изменить порядок уплаты НДС за услуги

Министерство финансов России выступило с инициативой об упрощении уплаты налога на добавленную стоимость при экспорте и импорте услуг.

Инициатива содержится в проекте Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы.

Когда российская компания покупает услуги у зарубежной или, наоборот, выполняет работы по заказу иностранцев, возникает вопрос, в какой стране должен быть уплачен НДС. В настоящее время российский Налоговый кодекс предусматривает разные критерии определения места реализации для отдельных услуг.

Например, услуги строительства и ремонта облагаются НДС в стране, где расположена недвижимость, а услуги в области туризма, культуры и спорта – в стране, где фактически оказана услуга. Виды услуг, которые не упомянуты в НК, облагаются НДС в стране поставщика.

Минфин предлагает установить единое правило, согласно которому, любые услуги по умолчанию должны облагаться НДС в стране покупателя, что, как надеется ведомство, упростит действующий порядок определения места реализации работ или услуг.

Также предложено установить аналогичное общее правило для всех стран Евразийского экономического союза. Схожее общее правило уже действует в Евросоюзе.

Дополнительно Минфин предлагает обязать российские компании платить НДС за иностранных поставщиков услуг в качестве налогового агента. При этом Минфин намерен разрешить иностранным компаниям самим платить НДС, если они добровольно встанут на налоговый учет в России, пишут "Ведомости".

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Минфин предложил кардинально изменить порядок уплаты НДС за услуги

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Теги: Минфин, НДС



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