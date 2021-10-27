СМИ: медианные зарплаты в России выросли на 9,2%

Стало известно о росте медианных зарплат по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Лидерами стали информационные технологии и коммуникации (рост на 13,5%), а также финансы и страхование (+ 13,1%). На 12,9% выросли оклады в торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе (12,8%), строительстве (12,5%), добыче полезных ископаемых (10,7%), сельском хозяйстве (10,3%), транспортировке и хранении (9,5%). Таковы данные исследования экспертов "СберИндекса" и сресиса "Работа.ру".

По словам специалистов, медицинские работники оказались в минусе: их зарплата снизилась на 0,9%. Ранее врачи и медперсонал получали значительные надбавки за работу в красных зонах, поэтому снижение выглядит логичным, пишут "Известия".

Медианная зарплата — доход, ниже и выше которого получает по 50% людей. На этот показатель теперь опирается Росстат при расчете МРОТа.

Недавно президент назвал бедность населения главным врагом, однако, как решить эту проблему, непонятно, ведь долги граждан растут с каждым годом. И вот уже с начала 2021 года уровень долговой нагрузки вырос с 27% до 35%. То есть больше трети своего дохода среднестатистический гражданин отдает на погашение кредитов. И это несмотря на то, что медианная зарплата в стране формально выросла. Своим экспертным мнением об этом с Накануне.RU поделился экономист, эксперт Московского экономического форума Владислав Жуковский.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.