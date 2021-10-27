27 Октября 2021
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инаугурация, Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края (2020) | Фото: Накануне.RU

Сопровождение школьников решит проблему дефицита кадров в Прикамье

Власти Пермского края намерены восполнять дефицит высококвалифицированных кадров в регионе за счет программ сопровождения детей, начальной ступенью которых станет работа со школьниками.

Как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время презентации инвестиционного потенциала края в Москве, стоит задача довести ребенка со школьной скамьи до университета, "чтобы он не только мог красиво говорить и рассуждать, <…> но что-то производить и делать".

В регионе будут полностью переоснащены классы для занятий труда и оборудованы профильные медицинские классы в образовательных учреждениях.

Как отметил Махонин, конкурс в Пермский авиационный техникум по отдельным специальностям составляет 10-12 человек на место. Из-за этого возникла проблема обучения новых кадров, которая требует бюджетных средств для создания новых корпусов и приведение в нормальное состояние существующих, сообщает ТАСС.

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Сопровождение школьников решит проблему дефицита кадров в Прикамье

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Теги: Прикамье, образование, школьники



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