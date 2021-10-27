Таня Меженцева представит Россию на "Детском Евровидении - 2021"

Москвичка Таня Меженцева выиграла российский национальный отбор международного конкурса "Детское Евровидение".

Она исполнила песню Mon ami. Решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей.

Национальный отбор организовала Академия Игоря Крутого, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, итальянский Турин примет в мае 2022 года 66-й конкурс песни "Евровидение". Город одержал победу в конкурсе, где у него было еще 16 конкурентов.