Власти Москвы озвучили график работы социальных служб в нерабочие дни

Власти Москвы рассказали, как в период нерабочих дней будут работать социальные службы. Напомним, локдаун вводится с 28 октября по 7 ноября.

"В Москве будут продолжать работу пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Сделать прививку можно без записи в популярных общественных местах или по записи в поликлинике. Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию будут открыты в центрах госуслуг, торговых центрах и в транспортно-пересадочных узлах — всего 50 точек", — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Также будут работать и другие службы. Так, будет организована работа 25 дежурных офисов "Моих документов", по ранее поданным заявлениям там можно будет расторгнуть брак, зарегистрировать смерть. Зарегистрировать рождение ребенка можно будет прямо в роддомах. 4 ноября – в День народного единства - услуги в дежурных центрах предоставляться не будут.

Пункты вакцинации против COVID-19 и пункты экспресс-тестирования в центрах госуслуг будут работать на протяжении всех нерабочих дней.

Молодожены, чья дата регистрации брака назначена на день с 28 октября по 7 ноября, смогут заключить брак по ранее поданным заявлениям в загсах. Церемонии будут проходить без гостей. Если парам такой формат бракосочетания не подходит, дату заключения брака предложат перенести на более поздний срок. Для этого нужно лично обратиться в загс до 28 октября и написать заявление о переносе.

Московские школы с 28 октября по 7 ноября будут на каникулах. В детских садах будут открыты дежурные группы — они примут детей, чьи родители продолжат работать. Студенты колледжей и вузов временно переходят на дистанционное обучение.

21 государственная ветклиника будет работать по обычному расписанию, но принимать животных будут только по предварительной записи — записаться можно на mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Сотрудники территориальных центров соцобслуживания будут работать очно, дистанционно и на выездах.