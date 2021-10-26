Власти Москвы озвучили график работы социальных служб в нерабочие дни

27 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Москва
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Власти Москвы озвучили график работы социальных служб в нерабочие дни

Власти Москвы рассказали, как в период нерабочих дней будут работать социальные службы. Напомним, локдаун вводится с 28 октября по 7 ноября.
Читайте также:

"В Москве будут продолжать работу пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Сделать прививку можно без записи в популярных общественных местах или по записи в поликлинике. Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию будут открыты в центрах госуслуг, торговых центрах и в транспортно-пересадочных узлах — всего 50 точек", — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Также будут работать и другие службы. Так, будет организована работа 25 дежурных офисов "Моих документов", по ранее поданным заявлениям там можно будет расторгнуть брак, зарегистрировать смерть. Зарегистрировать рождение ребенка можно будет прямо в роддомах. 4 ноября – в День народного единства - услуги в дежурных центрах предоставляться не будут.

Пункты вакцинации против COVID-19 и пункты экспресс-тестирования в центрах госуслуг будут работать на протяжении всех нерабочих дней.

Молодожены, чья дата регистрации брака назначена на день с 28 октября по 7 ноября, смогут заключить брак по ранее поданным заявлениям в загсах. Церемонии будут проходить без гостей. Если парам такой формат бракосочетания не подходит, дату заключения брака предложат перенести на более поздний срок. Для этого нужно лично обратиться в загс до 28 октября и написать заявление о переносе.

Московские школы с 28 октября по 7 ноября будут на каникулах. В детских садах будут открыты дежурные группы — они примут детей, чьи родители продолжат работать. Студенты колледжей и вузов временно переходят на дистанционное обучение.

21 государственная ветклиника будет работать по обычному расписанию, но принимать животных будут только по предварительной записи — записаться можно на mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Сотрудники территориальных центров соцобслуживания будут работать очно, дистанционно и на выездах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Москвы озвучили график работы социальных служб в нерабочие дни

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: график, расписание, нерабочие дни, мои документы, москва, мфц



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети