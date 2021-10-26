Володин намекнул на уголовную ответственность работодателям, начисляющим зарплату "в конвертах"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня высказался по поводу низких зарплат на предприятиях, которые при этом получают хорошие прибыли. Интересно, что обсуждался вопрос об установлении МРОТ на следующий год.

Глава палаты видит основания для введения уголовной ответственности для работодателей, которые выплачивают зарплаты "в конвертах", не желая поднимать оплату труда выше установленного государством минимума.

"Посмотрите, большое количество работодателей, и эти факты постоянно у нас возникают…. начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 миллионов, и другие средства роскоши. Это вопрос, который надо также нам увязывать при обсуждении. И, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.

"Надо изучить, почему у нас с вами на предприятиях, где и высокая рентабельность, и доходность, а зарплату людям выплачивают на этом уровне. Потому что это лазейки. Лазейки для бессовестных работодателей. Об этом надо тоже поговорить. Вот тогда эта дискуссия перерастет в решение", - добавил Володин.