В Челябинской области суд огласил приговор убийцам главы Копейска

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве экс-главы Копейска Сергея Вялова, которое было совершено летом 1994 года. Владимир Булдашев и Алексей Соколов признаны виновными в организации убийства, Радик Ишбулатов – в умышленном убийстве.

Вялов был убит у подъезда своего дома в августе 1994 года. На него напали и нанесли несколько ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте. По версии следствия, обвиняемые организовали и совершили убийство главы города, в связи с осуществлением им служебной деятельности по использованию муниципального имущества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, подсудимые вину в убийстве экс-главы города не признали. Булдашев приговорен к 25 годам со штрафом 10 тыс. рублей, Ишбулатов – к 19 годам, Соколов – к 20 годам в колонии строгого режима. Также они должны выплатить сыну потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей.