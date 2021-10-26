В Свердловской области возрастет число контрольных групп, следящих за антиковидными мерами

В предстоящие длинные выходные дни в Свердловской области возрастет количество контрольных групп, которые будут следить за тем, как идет проверка QR-кодов в различных учреждениях и соблюдается масочный режим в общественном транспорте. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, количество таких групп "возрастет в несколько раз". Общественный транспорт будет работать по схемам выходного дня.

"К каждому человеку мы поставить контролера не сможем никогда. В выходные дни мы будем очень серьезно контролировать общественный транспорт", - пообещал Креков.

Напомним, сегодня стало известно, что с 30 октября в свердловских торговых центрах, кафе и фитнес-клубах вводится обязательный режим QR-кодов, которые могут получить вакцинированные или переболевшие коронавирусом. Предполагается, что это поможет снизить заболеваемость ковидом.