В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, который выпил растворитель

В Челябинской области местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности двухлетнему мальчику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что днем 21 сентября в квартире одного из домов поселка Новосинеглазово ребенок выпил из бутылки растворитель, что стало причиной смерти. Эту бутылку в квартиру принес сожитель матери и оставил в доступном для ребенка месте.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.