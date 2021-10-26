Российские города перенимают опыт комплексной застройки Екатеринбурга

Главный архитектор города Альметьевск Антон Севастьянов по итогам посещения города в рамках программы Master of Public Administration (MPA) оценил потенциал развития и уникальность архитектурного облика Екатеринбурга. Он отметил эффективное взаимодействие администрации города с представителями сообществ. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Программа Master of Public Administration (MPA) создана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления Сколково в партнёрстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", НИУ "Высшая школа экономики" и Российской экономической школой.

"В первую очередь, впечатлили совершенно новые стандарты, абсолютно другой уровень архитектуры. В частности, широко известные архитектурные компании реализуют здесь масштабные качественные разноформатные продукты. Они возводят не только жилые дома, но и формируют качественную городскую среду вокруг – делают хорошее благоустройство двора и по периметру внешнюю часть улицы", – поделился впечатлением Антон Севастьянов.

По его словам, в уральской столице участники программы ознакомились с большим количеством реализованных объектов комплексной жилой застройки, которые им были очень интересны.

Также архитектор отметил эффективное взаимодействие администрации города с представителями различных сообществ. Во многих городах чаще всего такие энтузиасты, активисты остаются незамеченными. В Екатеринбурге наоборот, их инициативы находят отклик у городских властей. В Альметьевске планируется применение опыта формирования активных сообществ и выстраивания конструктивного диалога с ними.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Екатеринбург – очень компактный город-миллионник. Администрация города, рассматривая потенциал развития мегаполиса, старается сохранить компактность, как ключевую ценность. При повышении этажности жилых, административных, общественных зданий, сооружений эффективнее используется городской ресурс, появляется определённый силуэт мегаполиса. Высотная застройка имеет довольно большой потенциал.

"Из-за нефтяной индустрии у нас фактически не осталось земли для комплексной застройки. Поэтому, мы тоже идём по пути сохранения компактности, выявления внутреннего городского ресурса. Поэтому мы также хотим попробовать перенять опыт высотной застройки", – отметил Антон Севастьянов.

Напомним, в Екатеринбурге с 2000-х годов реализуется один из перспективных экспериментальных проектов комплексного освоения территории – район Академический. Это самый молодой жилой район мегаполиса, в котором проживает порядка ста тысяч "академиков", в основном – молодые семьи. В июне на ПМЭФ сообщили о планах строительства "второго Академического". Опыт застройки будет распространен на земли, примыкающие к району Академическому c восточной — юго-восточной стороны: территории в районе улиц Новосибирской, Лучистой, ЕКАД, Полевского тракта.

Еще один крупный проект комплексного освоения территории появился в связи с проведением в городе крупного международного мероприятия - Универсиады-2023. "Новокольцовский" – перспективный многопрофильный район на юго-востоке Екатеринбурга. Проект зонирования района предусматривает создание общественного, делового и производственного секторов, строительство жилой и коммерческой недвижимости, транспортно-логистической инфраструктуры. На площади 82,6 га будет возведено 600 000 кв. м жилья, численность населения составит 20 тыс. человек. В районе построят две школы на 1100 мест каждая (всего 2200), четыре детских сада на 900 мест. Также в районную поликлинику будет перепрофилирован медицинский центр, который строится в Деревне Универсиады, больница сможет обслуживать до 400 человек в смену. На территории на 120 га разместятся производственные предприятия, инженерные объекты района, автопарковки.