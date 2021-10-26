В акватории Москвы-реки заметили скопление пузырей воздуха над будущим метротоннелем

Депутаты Мосгордумы опубликовали видео странного явления на Москве-реке: большого количества пузырей, поднявшихся со дна. При этом известно, что под водоемом в этом месте идет строительство метро.

"Похоже, пока нам на комиссии Мосгордумы докладывали о развитии транспортной сети столицы, произошла авария при прокладке тоннеля Большого Метрокольца под рекой от Нагатинского затона до ул Гурьянова, - пишет в Telegram-канале депутат МГД Михаил Тимонов. - Судя по пузырям, вода может оказаться в тоннеле. Надеюсь, обошлось без жертв". Видео со странным явлением опубликовал депутат МГД Тарасов.

Официальной информации по поводу этой ситуации пока нет.