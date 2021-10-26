На Ямале осужден мужчина, который с ножом кидался на полицейского

В Надыме суд признал виновным 45-летнего местного жителя, который попытался зарезать ножом полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, он осужден на год колонии общего режима по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Инцидент произошел 30 декабря прошлого года. Местная жительница обратилась в полицию с жалобой на своего бывшего супруга, который напал на нее, будучи пьяным.

"Прибывший по вызову сотрудник полиции потребовал от 45-летнего нарушителя прекратить противоправное поведение, однако в ответ на законные требования, мужчина попытался нанести полицейскому удар кулаком в область лица. После того как сотрудник полиции блокировал его удар, осужденный, схватив со стола кухонный нож, с силой нанес им удары по туловищу и в область головы полицейскому. В связи с активным сопротивлением потерпевшего обвиняемый не смог довести свой преступный умысел до конца.", - говорится в сообщении СКР.

Полицейский получил резаные раны пальцев кисти руки.