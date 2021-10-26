В Челябинской области наказали медработников психоневрологического диспансера за драку с пациентами

В Миассе медработники психоневрологического диспансера подрались с пациентами, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 30 марта текущего года в психиатрическом стационаре. Пациенты, которые находились на принудительном лечении, систематически нарушали внутренний распорядок. Им было сделано замечание, после которого завязалась драка.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, по данному факту было проведено служебное расследование. Медбрат и медицинская сестра получили дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Пациентов на следующий день после драки осмотрели. Телесных повреждений не зафиксировано. Также от них не поступало жалоб на здоровье.