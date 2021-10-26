Алексей Текслер утвердил режим работы учреждений культуры и здравоохранения в период нерабочих дней

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, регламентирующее режим работы организаций культуры и здравоохранения в период нерабочих дней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В организациях культуры режим работы будут устанавливать руководители организации, но с учетом требований распоряжения областного правительства, а также при условии одновременного присутствия граждан при проведении мероприятий не более 50 % от общей вместимости.

В областных учреждениях здравоохранения с 1 по 3 ноября будут работать все сотрудники в соответствии с утвержденными графиками работы, с 4 по 7 ноября – режим работы будет устанавливать руководитель медицинского учреждения с учетом обеспечения бесперебойной работы медучреждения в период коронавируса.