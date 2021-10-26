"Дачную амнистию" могут распространить на особо охраняемые природные территории

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении "дачной амнистии" до 2031 года. При обсуждении прозвучало предложение сделать "амнистию" бессрочной, поскольку она продлевалась уже пять раз. Соавтор законопроекта Павел Крашенинников согласился и предложил подумать над такой возможностью ко второму чтению.

По словам Крашенинникова, за время действия "дачной амнистии" ею воспользовалось более 14 млн граждан, хотя изначально был расчет на 1-2 млн.

Он отметил, что в этот раз при продлении закона предлагается внести в него некоторые изменения и дополнения.

"Есть проблемы с оформлением домов на участках, где у горожан нет правоустанавливающих документов. Речь о рабочих поселках при заводах и фабриках, возводившихся еще в советское время, иногда люди там даже прописаны. Но документов нет, оформление их затруднено. Предлагается бесплатное упрощенное оформление прав на такие дома и участки. Это должны быть дома, построенные до 14 мая 1998 года. Оформить и дом, и участок можно будет на основании одного заявления", - рассказал Крашенинников.

"Также будут новые нормы по наследникам, по постоянному бессрочному пользованию. Право постоянного бессрочного пользования – 73 тыс., права пожизненного наследственного владения – более 100 тыс., хотя мы думаем, что таких участков больше, часть из них просто не учтена, - заявил депутат. - Мы предлагаем установить амнистию до 1 марта 2031 года. При этом предлагаем в уме держать, что эти нормы сделать бессрочными, чтобы ее не продлевать бесконечно".

Депутатов сильно обеспокоил тот факт, что "амнистию" предлагается распространить и на особо охраняемые природные территории (ООПТ). Автор законопроекта подтвердил, что такое намерение есть. "Мы не предлагаем распространять амнистию на самострой. Но мы считаем, что раз они [жители домов на ООПТ] все равно пользуются – нельзя людей просто так отсюда выгнать. Правительство против [этой нормы]. Мы будем эту проблему ко второму чтению решать", - отметил Крашенинников.

Также он подтвердил, что есть некоторая вероятность затягивания гражданами регистрации до 2031 года или момента совершения сделки с целью ухода от уплаты налогов за зарегистрированное имущество. Но делать с этим государство ничего не будет – даст время гражданам столько, сколько они сочтут нужным.

Кроме того, в законе нет закрытого перечня документов, которые могут быть доказательством принадлежности дома или участка. Доказательством, например, могут стать счета за коммуналку: "Документов зачастую нет у наследников. По примеру гаражной амнистии: там предоставляют членские книжки умершего члена гаражного кооператива. Мы считаем, что такие документы надо принимать. Но если коммунальные счета гражданин предоставляет только за прошлый год – это не будет доказательством. Мы не указываем исчерпывающий перечень документов, потому что документы могут быть всякие".

Ко второму чтению будет решаться и вопрос со строительством инфраструктуры в "появляющихся" поселках – участники "амнистии" уже сейчас приходят к руководителям муниципальных образований и требуют подвести газ и дороги.