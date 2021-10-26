Песков: Локдауна в Москве нет и не планируется

В Кремле заявили, что в Москве нет локдауна, и он не планируется, передает РИА Новости.

"Только я хочу обратить ваше внимание… в Москве нет и не планируется локдаун", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице. Решение принято в связи с распространением COVID-19.

Как сообщалось,ограничения начнут действовать уже 28 октября. Общепит будет работать только навынос и доставку. Из непродовольственных объектов торговли будут работать только аптеки и пункты выдачи онлайн-заказов. Не смогут работать организации в отрасли бытовых услуг, салоны красоты и парикмахерские, бани, сауны, фитнес-клубы и бассейны.