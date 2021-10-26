Киселев назвал невакцинированных "врагами государства"

Ведущий Дмитрий Киселев назвал отказ от ковид-вакцинации социопатическим. Такие люди выступают против государства, и именно из-за них власти вводят локдаун, уверен он.

"Нерабочие дни – вынужденная мера, введенная из-за высокой смертности именно непривитых. Тяжело болеют среди привитых лишь менее трех сотых процента. Умирают непривитые. Именно на непривитых работают все отделения реанимации больниц. Именно на непривитых идет львиная доля выделенных на лечение от ковид государственных ресурсов", - словно зачитал обвинение Киселев.

При этом раздельной статистики по привитым и непривитым в России не ведется, поэтому откуда у него данные, непонятно. А вот разницы между наиболее и наименее привитыми регионами нет - в среднем везде одни и те же заболеваемость и смертность, хотя доля привитых взрослых по регионам колеблется от 25% до 70%.

Член Совета Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Екатерина Гордон прокомментировала слова Киселева так, что для многих отказ от вакцинации действительно стал протестом "против кощунственного надругательства над здравым смыслом, против того самого отношения к людям как к неразумному стаду, которое Вы так ярко продемонстрировали в своем выступлении".

Она призывает ответить на несколько актуальных вопросов. Почему в Москве, где уже не раз власти заявляли о достижении коллективного иммунитета и где больше всего вакцинированных, ситуация с каждой "волной" все хуже? Почему в странах с почти поголовно вакцинированным взрослым населением новые "волны" еще хлеще старых? Почему в регионах России, где применялись самые жесткие меры, ситуация ничуть не лучше, чем в тех, где таких мер не было? Почему одних госпитализируют в ковидные отделения с насморком, а других с тяжелой пневмонией по несколько дней не посещает на дому врачи?

"Почему в России полностью или частично лишены медицинской помощи люди, которые больны не ковидом, а другими заболеваниями? И, наконец, если прошлые ограничительные меры были эффективны, то откуда нужда в новых, а если они не были эффективны, то зачем их повторять?" - написала она.

Гордон считает, что граждан фактически держат в заложниках, а власти не в состоянии признать свои ошибки.

Недавно вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что прививочная кампания идет с трудом, так как у людей нет доверия и их не убеждают, а только принуждают. "Мало информации, почему болеют те, кто привился; почему умирают те, кто привился; почему есть осложнения после самих прививок", - сказал он.